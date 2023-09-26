Beşiktaş ritmini arıyor

Beşiktaş, deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki en yavaş başlangıcını bu sezon yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 6. sezonunu geçiren Güneş'in teknik direktörlüğünde ilk 5 lig maçları itibarıyla en düşük gol ortalamasını yakaladı. Beşiktaş, bu sezon Güneş yönetimindeki ilk 5 lig maçında 6 gol atıp 1.2 ortalama tutturdu.





Beşiktaş, Güneş yönetiminde lige en hızlı başlangıçları şampiyonluk yaşadığı ilk 2 sezonda yaptı. Güneş'in ilk sezonu olan 2015-16'da Beşiktaş, ilk 5 karşılaşmada fileleri 13 kez havalandırdı ve 2.6 gol ortalaması tutturdu. Bir sonraki sezonda aynı periyodu benzer performansla geçiren siyan-beyazlı ekip, yönetiminde söz konusu iki sezonu şampiyonlukla tamamladı. 2017-18'de 9 golle, 1.8 ortalamada kalan Beşiktaş, 2018-19'da ise 10 golle 2 ortalama yaptı.













Puanı yakaladı





Beşiktaş, bu sezonki ilk 5 maçta az gol atsa da puanda geride kalmadı. Şampiyon olduğu ilk 2 sezonda hızlı başlangıçlar yapan siyah-beyazlılar, 2015-16'daki 5 maçta 10 puan alırken, sonraki sezon 11 puan topladı. 2017-18'deki 5 maçta 13 puana ulaşan Beşiktaş, sonraki sezon 10 puan aldı. Güneş'le geçen sezonki ilk 5 maçta 10 puanda kalan siyah-beyazlılar, bu sezon da aynı performansı yakaladı.





Evinde yenilmiyor





Beşiktaş, önceki gün oynadığı Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir'e karşı almıştı. Beşiktaş geride kalan 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Kartal, bu sezon deplasmanlarda ise 2 maça çıkarken 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet yaşdı, 3 puan aldı.















