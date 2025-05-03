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Alanyaspor - Kayserispor maçında kazanan yok: Düşme hattı karıştı | ÖZET

Alanyaspor - Kayserispor maçında kazanan yok: Düşme hattı karıştı | ÖZET

17:543/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Süper Lig 34. haftasında oynanan Alanyaspor-Kayserispor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelede golleri Alanyaspor adına 30. dakikada Attamah (K.K) atarken skoru belirleyen golü 52. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 34. hafta karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gain Park'ta oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada perdeyi açan golü Alanyaspor adına 30. dakikada Attamah (K.K) kaydederken skoru belirleyen golü 52. dakikada Ramazan Civelek attı.


Bu sonucun ardından Kayserispor 41 puanla 13. sırada yer aldı. Alanyaspor puanını 35 yaparak 15. sıraya yükseldi.


Sarı-kırmızılı ekip bir sonraki hafta Antalyaspor'u ağırlayacak. Turuncu-yeşilliler ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.


ALANYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Kayserispor maçının özetini izlemek için






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