SÜPER LİG

​Albayrak’tan hakemlere sert sözler: Parayı veren düdüğü çalıyor!

Albayrak’tan hakemlere sert sözler: Parayı veren düdüğü çalıyor

Trabzonspor eski Başkanı Nuri Albayrak, VAR’a rağmen hakem hatalarının sürdüğünü ve futbolun uçuruma doğru gittiğini söyledi. Albayrak, “Ben hakemlerin birçoğunun para aldığını düşünüyorum. Bu işi para karşılığı yapıyorlar. Parayı veren düdüğü çalıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nuri Albayrak

Nuri Albayrak

Trabzonspor Eski Başkanı Nuri Albayrak, Haber 61 TV’ye verdiği demeçte hakemler hakkında sert ifadeler kullandı. Yöneticiliği hakemler yüzünden bıraktığını belirten Albayrak, bu kadar büyük bir mafya ile baş etmenin mümkün olmadığını belirterek “Ben futbolda yöneticiliği hakemler yüzünden bıraktım. Bu kadar büyük bir mafyanın, çetenin içinde bunlarla baş etmek hakikaten mümkün değildi o dönemde. Bugün VAR olmasına ve her şey olmasına rağmen yine bu hakemler istediğini yapıyor. Ben bu işlerin çok kolay düzeleceğine inanmıyorum. Çok radikal tedbirler alınmazsa bugün futbol uçuruma doğru gidiyor” dedi.

Nuri Albayrak
Nuri Albayrak

ÇOĞU HAKEM PARA ALIYOR

Kurulan düzenin değişmesi için radikal kararlar alınması gerektiğini belirten Nuri Albayrak “Bugün bir hakem 500-600 bin lira para kazanıyor yılda. Şimdi 21 takım oldu ligde. Hakem sayısı da arttı. 6-7 misli hakem olması lazım. Mesela bu hafta 10 maç var. Bu liglerde 70-80 hakem olması lazım. Hata yapanı kesip atacaksın veya 3. Lig’e indireceksin. Kendini ispatlayana kadar duracak, sonra yukarı çıkartacaksın onu. Yoksa bu şekilde adamlar her tarafta istedikleri gibi oynuyorlar. Bu iş futboldan çıktı, maddi bir işe döndü. Ben hakemlerin bir çoğunun para aldığını düşünüyorum. Bu işi para karşılığı yapıyorlar. Parayı veren düdüğü çalıyor kardeşim. Radikal kararlar alıp genç, düzgün adamlar bulursanız, bu futbol düzelir yoksa VAR’a rağmen adamlar istediğini yapıyor” diye konuştu.

TEK ÇIKIŞ YOLUMUZ SABIR

Trabzonspor’un iyi yolda olduğunu belirten Nuri Albayrak, “Borçlar noktasında inşallah biraz daha işleri düzeltirsek uzun vadede ümit var ama sabırsız olmayacağız. Tek çıkış yolumuz sabır” dedi. Son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun TFF binasına gidip TFF başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Serdar Tatlı ile görüşememesini de yorumlayan Albayrak “Eğer TFF binasına gitsem de Başkanla görüşemeseydim istifa ederdim. Şu anki yönetimdeki arkadaşlar iyi yolda, işin detayını da tam bilmiyorum. Ama şahsen federasyon başkanı ve MHK benimle görüşmeyecek. Kimsin sen ya! Kimle görüşmüyorsun. Türk futbolu biziz ya! Siz kimsiniz? Bizim sayemizde oradasınız. Sen benimle nasıl görüşmezsin? Biz seni seçip oraya getirmedik mi? Bizim seçtiklerimiz bizimle görüşmeyecek, yok böyle bir şey kardeşim” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yüzü gülmüyor
Trabzonspor'un yüzü gülmüyor

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon golü bulanmayan son sıradaki rakibinde İrfan Can ve Edin Visca’nın gollerine engel olamayan bordo-mavili takım geride kalan 5 hafta sonunda 5 puanda kaldı. Maça süratli başlayan Trabzonspor 7. dakikada rakip kalede tehlikeli oldu. Bu dakikada Diabate’nin getirdiği topta Abdülkadir Ömür’ün vuruşunu defans çıkardı, ardından Baker’ın sert vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi. 9’da Abdülkadir’in ortasında Afobe’nin kafa vuruşu yine Mert’te kaldı. 10’da Edgar’ın hatalı pasında araya giren Rafael’in vuruşunda Uğurcan’dan dönen topu Hugo uzaklaştırdı. 28’de Safa Kınalı’nın şutunu Mert kornere çeldi. 32. dakikada Baker’ın hatasında topu alan İrfan Can ceza sahası önünde savunmanın arasından sert bir vuruşla Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya daha organize başlayan Başakşehir 54. dakikada arkı ikiye çıkarttı. Bu dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Deniz Türüç’ün pasında ceza alanın sağ çaprazında kontrol eden Edin Visca’nın sert şutunda Uğurcan’dan seken top üst direğe vurarak filelere gitti: 0-2. Golden sonra kontrolü tamamen eline alan konuk ekip oyunu istediği gibi yönlendirince Trabzonspor oyundan tamamen düştü. 75’de Deniz Türüç’ün kullandığı kornerde Epureanu vuruşunda Uğurcan net pozisyonu önledi. Başakşehir, savunma güvenliğini ön planda tutup topa hakim olunca Trabzonspor 2-0 mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü. Newton: Memnun değilimTrabzonspor Teknik Direktöre Eddie Newton, takımın oyunundan memnun olmadığını ve eksik oyuncuların yokluğunu hissettiklerini söyledi. İngiliz çalıştırıcı maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan memnun değilim. Flavio, Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak gibi dört anahtar oyuncumuz yoktu. Dünyanın en iyi takımı dahi olsanız böyle oyuncuların yokluğu sizi etkiler. İlk 20-25 dakika kötü değildik. Golü yedikten sonra sendeledik. Yediğimiz gol basitti. Kenardan futbolculara gerekli ayarları yapıyoruz. Ama maalesef işler istediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.Tribünde 299 taraftar Federasyonun, locaların yüzde 50’si kapasitesinde açılması kararının ardından Trabzonspor’da satışa çıkarılan localardan 28 tanesi Başakşehir maçında yüzde 50 kapasite ile seyirci aldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan 299 taraftar tezahüratlarla takımlarını destekledi. Bazı localarda Azerbaycan bayrağı bulunması da dikkat çekti.Başakşehir ilk galibiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı aldı

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