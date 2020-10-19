​Albayrak’tan hakemlere sert sözler: Parayı veren düdüğü çalıyor!

Trabzonspor Eski Başkanı Nuri Albayrak, Haber 61 TV’ye verdiği demeçte hakemler hakkında sert ifadeler kullandı. Yöneticiliği hakemler yüzünden bıraktığını belirten Albayrak, bu kadar büyük bir mafya ile baş etmenin mümkün olmadığını belirterek “Ben futbolda yöneticiliği hakemler yüzünden bıraktım. Bu kadar büyük bir mafyanın, çetenin içinde bunlarla baş etmek hakikaten mümkün değildi o dönemde. Bugün VAR olmasına ve her şey olmasına rağmen yine bu hakemler istediğini yapıyor. Ben bu işlerin çok kolay düzeleceğine inanmıyorum. Çok radikal tedbirler alınmazsa bugün futbol uçuruma doğru gidiyor” dedi.

ÇOĞU HAKEM PARA ALIYOR

Kurulan düzenin değişmesi için radikal kararlar alınması gerektiğini belirten Nuri Albayrak “Bugün bir hakem 500-600 bin lira para kazanıyor yılda. Şimdi 21 takım oldu ligde. Hakem sayısı da arttı. 6-7 misli hakem olması lazım. Mesela bu hafta 10 maç var. Bu liglerde 70-80 hakem olması lazım. Hata yapanı kesip atacaksın veya 3. Lig’e indireceksin. Kendini ispatlayana kadar duracak, sonra yukarı çıkartacaksın onu. Yoksa bu şekilde adamlar her tarafta istedikleri gibi oynuyorlar. Bu iş futboldan çıktı, maddi bir işe döndü. Ben hakemlerin bir çoğunun para aldığını düşünüyorum. Bu işi para karşılığı yapıyorlar. Parayı veren düdüğü çalıyor kardeşim. Radikal kararlar alıp genç, düzgün adamlar bulursanız, bu futbol düzelir yoksa VAR’a rağmen adamlar istediğini yapıyor” diye konuştu.

TEK ÇIKIŞ YOLUMUZ SABIR

Trabzonspor’un iyi yolda olduğunu belirten Nuri Albayrak, “Borçlar noktasında inşallah biraz daha işleri düzeltirsek uzun vadede ümit var ama sabırsız olmayacağız. Tek çıkış yolumuz sabır” dedi. Son olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun TFF binasına gidip TFF başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Serdar Tatlı ile görüşememesini de yorumlayan Albayrak “Eğer TFF binasına gitsem de Başkanla görüşemeseydim istifa ederdim. Şu anki yönetimdeki arkadaşlar iyi yolda, işin detayını da tam bilmiyorum. Ama şahsen federasyon başkanı ve MHK benimle görüşmeyecek. Kimsin sen ya! Kimle görüşmüyorsun. Türk futbolu biziz ya! Siz kimsiniz? Bizim sayemizde oradasınız. Sen benimle nasıl görüşmezsin? Biz seni seçip oraya getirmedik mi? Bizim seçtiklerimiz bizimle görüşmeyecek, yok böyle bir şey kardeşim” ifadelerini kullandı.