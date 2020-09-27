Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdi

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus'du. Aydınus, bu sezon ilk defa Süper Lig'de maç yönetti.

MHK Başkanı Serdar Tatlı yıllar önce yazdığı bir köşe yazısında Fırat Aydınus için 'maç boyunca eyyam yaptı' ifadesini kullanmış ve tecrübeli hakemi eleştirmişti.

Tatlı, MHK Başkanı olduktan sonra Fırat Aydınus ile ilgili tutumu merak konusu olmuştu. Serdar Tatlı, Aydınus ile ilgili sıkıntılı geçmişlerine rağmen sözleşme imzaladı ve bu hafta oynanan Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçına atadı.

Serdar Tatlı, Fırat Aydınus için ne demişti?