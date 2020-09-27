SÜPER LİG

Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdi

Süper Lig'de sezon başından bu yana yeni Merkez Hakem Kurulu ve kararları tartışılıyor. Bu tartışmaların arkasında ise hep aynı isimlerin bu kurula gelmesi ve başarılı olamamalarına rağmen görev veriliyor olması var. Bu isimlerden biri de Serdar Tatlı. MHK Başkanı olan Serdar Tatlı, yıllar önce Süper Lig'de bir hakemin eyyam yaptığına dair bir yazı kaleme almıştı. Aynı Serdar Tatlı, eyyamcı olarak suçlamalarda bulunduğu o hakemle sözleşme imzaladı ve Süper Lig'in 3. haftasında görev verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Aydınus

Fırat Aydınus

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus'du. Aydınus, bu sezon ilk defa Süper Lig'de maç yönetti.

MHK Başkanı Serdar Tatlı yıllar önce yazdığı bir köşe yazısında Fırat Aydınus için 'maç boyunca eyyam yaptı' ifadesini kullanmış ve tecrübeli hakemi eleştirmişti.

Tatlı, MHK Başkanı olduktan sonra Fırat Aydınus ile ilgili tutumu merak konusu olmuştu. Serdar Tatlı, Aydınus ile ilgili sıkıntılı geçmişlerine rağmen sözleşme imzaladı ve bu hafta oynanan Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçına atadı.

Serdar Tatlı, Fırat Aydınus için ne demişti?

Serdar Tatlı'nın Fırat Aydınus ile ilgili tartışma çıkartan yazısı.
Serdar Tatlı'nın Fırat Aydınus ile ilgili tartışma çıkartan yazısı.

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