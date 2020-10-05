SÜPER LİG

Fırat Aydınus'un tepki çeken görüntüsü: Hakemlik lisansı iptal edilebilir

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının tartışılan hakemi Fırat Aydınus'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsü tepki çekti. Talimatlara aykırı olmasına rağmen Aydınus'un mücadelenin gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydınus'un maçtaki yönetimi bordo-mavilileri isyan ettirdi.

Aydınus'un maçtaki yönetimi bordo-mavilileri isyan ettirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 90+3. dakikada yediği penaltı golüyle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Penaltı pozisyonunda önce devam kararı veren ancak VAR'ın uyarısı sonrası kenardan izlediği pozisyonda beyaz noktayı gösteren Fırat Aydınus, bordo-mavili camianın tepkisini çekti.

"MHK kökünden değişmek zorunda"


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından hakeme hatalarına dikkati çekerek, "Merkez Hakem Kurulu 4 kez değişti ama hiçbir şey değişmedi. Bu sistem kökünden değişmek zorunda" diyerek isyanını dile getirdi.

Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdi
Süper Lig'de tartışılan olay: MHK Başkanı 'eyyamcı' dediği hakeme maç verdi

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus'du. Aydınus, bu sezon ilk defa Süper Lig'de maç yönetti.MHK Başkanı Serdar Tatlı yıllar önce yazdığı bir köşe yazısında Fırat Aydınus için 'maç boyunca eyyam yaptı' ifadesini kullanmış ve tecrübeli hakemi eleştirmişti.Tatlı, MHK Başkanı olduktan sonra Fırat Aydınus ile ilgili tutumu merak konusu olmuştu. Serdar Tatlı, Aydınus ile ilgili sıkıntılı geçmişlerine rağmen sözleşme imzaladı ve bu hafta oynanan Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçına atadı.Serdar Tatlı, Fırat Aydınus için ne demişti?Süper Lig&#39;in eski hakemlerinden Abdullah Yılmaz, MHK&#39;ya olan güvensizlik üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu👇🔹Kulüpçü bir MHK var🔹Eyyamcı dediğiniz hakemle sözleşme yaptınız 🔹&#39;Kolay penaltı vermeyin&#39; ne demek?🔹VAR hakeminin yetkileri değişti mi?@_Abdullahyilmaz pic.twitter.com/hdwyOKWoaj&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 23, 2020

Gözlemciyle yemek!

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus'un maçın ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri olay oldu. Mücadelenin öncesinde mi yoksa sonrasında mı çekildiği bilinmeyen görüntülerde Aydınus'un maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.

Talimatlara göre maçlar öncesi ve sonrasında hakem ile gözlemcinin bir araya gelmesinin yasak olduğu bildirildi.

"Lisansı iptal edilebilir"

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran eski hakem Abdullah Yılmaz, "Gözlemciler maç öncesi, sırası ve sonrasında Covid testi yaptırmadıkları için hakemlerle bir araya gelemezler. Nitelikli bir MHK'yim diyorsan, ivedilikle hakem ve gözlemci PFDK'ya sevk edilmeli. Aydınus'un önceden 30 gün cezası var, ikinci bir ceza lisans iptaline gidebilir" ifadelerini kullandı.

Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisansı iptal edilebilir
Yeni Şafak

Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisansı iptal edilebilir

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının tartışılan hakemi Fırat Aydınus'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsü tepki çekti. Talimatlara aykırı olmasına rağmen Aydınus'un mücadelenin gözlemcisi Yunus Yıldırım'la yemek yediği görüldü.


MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer
MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federsyonu'na ait tesislerde hakem semineri düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın kapalı alanlarda uygulanması istediği bir çok tedbire uyulmayan seminerde koronavirüs endişesi hat seviyedeydi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seminere gelen hakemlerin bir çoğunun COVID testinden geçirilmediği öğrenildi. Bununla birlikte seminerde maskesiz dolaşım olduğu ve alınan önlemlerin yetersiz olduğu aktarıldı.Öte yandan hakemlerin 'Türkiye'nin Wuhan'ı Ankara' dediği yerde hakemleri toplayıp atletik testlere sokması da yaşanacak olumsuzluklara adeta davetiye çıkardı.Peki COVID olan 3 hakemin test olma sürecinde neler yaşandı? MHK geçen sezonun son 8 haftasında hakemlere sunduğu test olma rahatlığını ortadan kaldırdı. Hakemlerin lig maçları başlamadan 2 gün önce bankaya test olmak için para yatırdığı ve dekont aldığı sonrasında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak COVID testine girdiği belirtildi. Yaşanan bu süreç aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor.İşte COVID olan yardımcı hakemlerden birinin yaşadığı süreç;Eski hakem sosyal medyadan isyan ettiÖte yandan eski hakem Abdullah Yılmaz da sosyal medya hesabından TFF ve MHK'nın izlediği yolu eleştirerek hakemlerin hayatlarının ciddiye alınmadığını öne sürdü.Yılmaz, "Hakemler maçtan 2 gün önce bankalara gidip kuyruk bekleyip kendi ceplerinden para ödeyip dekontu İl Sağlığa götürüp test yaptırıp, genelde sonucu öğrenmeden yola çıkıyor. Otele yerleşiyor 100 kişiyle temas ediyor. Bu konular ivedilikle disipline edilmeli" ifadelerini kullandı.Abdullah Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle;Antalyaspor-Gençlerbirliği maç yrd. hakemi Samet Çiçek, 1.lig Bursaspor-Adana Demirspor maçı dördüncü hakemi Ramazan Keleş’in covid-19pozitif çıktı Geçmiş olsun diliyorum.Bu sonuçlar İŞ BILMEZ MHK&#39;nin eseridir, Turkiyenin wuhanı(Ankara) koşulara hakemleri toplamislardi.!Hakem&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 12, 2020 Atletik testlere hakemler covid test yaptirilmadan çağrılmış.!Devamında Rivadaki protokolünde Bulunduğu seminere yrd hakemler test yapılmadan katılmış.!Eyy MHK bu insanların çoluk çocuğu ailesi CAN Değilmi..! Derhal soruşturma başlatılmalı..#TSvBJK&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 13, 2020 Hakemler maçtan 2gun önce bankalara gidip kuyruk bekleyipKendi ceplerinden para ödeyip dekontu il saglika götürüp test yaptırıp, Genelde Sonucu öğrenmeden yola çıkıyor.! Otele yerleşiyor 100 kişiyle temas ediyorBu konular ivedilikle disipline Edilmeli..!#TSvBJK&mdash; ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 13, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.