MHK'da COVID skandalı: Ankara'da atletik test Riva'da tedbirsiz seminer

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federsyonu'na ait tesislerde hakem semineri düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın kapalı alanlarda uygulanması istediği bir çok tedbire uyulmayan seminerde koronavirüs endişesi hat seviyedeydi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seminere gelen hakemlerin bir çoğunun COVID testinden geçirilmediği öğrenildi. Bununla birlikte seminerde maskesiz dolaşım olduğu ve alınan önlemlerin yetersiz olduğu aktarıldı.

Öte yandan hakemlerin 'Türkiye'nin Wuhan'ı Ankara' dediği yerde hakemleri toplayıp atletik testlere sokması da yaşanacak olumsuzluklara adeta davetiye çıkardı.

Peki COVID olan 3 hakemin test olma sürecinde neler yaşandı? MHK geçen sezonun son 8 haftasında hakemlere sunduğu test olma rahatlığını ortadan kaldırdı. Hakemlerin lig maçları başlamadan 2 gün önce bankaya test olmak için para yatırdığı ve dekont aldığı sonrasında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak COVID testine girdiği belirtildi. Yaşanan bu süreç aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor.

İşte COVID olan yardımcı hakemlerden birinin yaşadığı süreç;





Eski hakem sosyal medyadan isyan etti

Öte yandan eski hakem Abdullah Yılmaz da sosyal medya hesabından TFF ve MHK'nın izlediği yolu eleştirerek hakemlerin hayatlarının ciddiye alınmadığını öne sürdü.

Yılmaz, "Hakemler maçtan 2 gün önce bankalara gidip kuyruk bekleyip kendi ceplerinden para ödeyip dekontu İl Sağlığa götürüp test yaptırıp, genelde sonucu öğrenmeden yola çıkıyor. Otele yerleşiyor 100 kişiyle temas ediyor. Bu konular ivedilikle disipline edilmeli" ifadelerini kullandı.

Abdullah Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle;

Antalyaspor-Gençlerbirliği maç yrd. hakemi Samet Çiçek, 1.lig Bursaspor-Adana Demirspor maçı dördüncü hakemi Ramazan Keleş’in covid-19pozitif çıktı

Geçmiş olsun diliyorum.

Bu sonuçlar İŞ BILMEZ MHK'nin eseridir, Turkiyenin wuhanı(Ankara) koşulara hakemleri toplamislardi.!



Hakem — ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 12, 2020

Atletik testlere hakemler covid test yaptirilmadan çağrılmış.!

Devamında Rivadaki protokolünde

Bulunduğu seminere yrd hakemler test yapılmadan katılmış.!

Eyy MHK bu insanların çoluk çocuğu ailesi CAN Değilmi..!

Derhal soruşturma başlatılmalı..#TSvBJK — ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) September 13, 2020