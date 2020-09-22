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​Alexander Sörloth Leipzig için sağlık kontrollerinden geçiyor: Transfer haberleri

Alexander Sörloth Leipzig için sağlık kontrollerinden geçiyor

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Alexander Sörloth, Almanya'da Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmek için otelinden ayrıldı. Transferin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Johannes Morland

Fotoğraf: Johannes Morland

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Crystal Palace'dan kiraladığı ve gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da birçok takımı peşine takan golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oluyor.

Norveçli golcü şu saatler Almanya'da kaldığı otelden ayrılarak, Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmeye gitti. Otel çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sörloth, transferinin açıklanmasını heyecanla beklediğini ifade etti.

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Leipzig'in açıklamasını bekliyor

TV2 kanalının haberine göre gazetecilerin sorduğu "Leipzig oyuncusu olarak tanıtılmayı dört gözle bekliyor musun" sorusuna, "Evet, bekliyorum" yanıtını veren golcü oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sıkıntı çıkmaması durumunda Bundesliga ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

  • Leipzig'in transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniliyor.

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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth milli takım kampından dönmemiş ve Beşiktaş maçına çıkmamıştı. Norveçli yıldızın Leipzig ile görüştüğü ve Trabzonspor'dan ayrılmak istediği açıklanmıştı.Sonraki süreçte Tottenham'ın da talip olduğu Alexander Sörloth'un tercihini Leipzig'ten yana kullandığı aktarıldı. Norveçli Gazeteci Simon Pedersen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atacak. Transfer için küçük detaylar kaldı. Sörloth'un Türkiye kariyeri sona erdi."Alexander Sørloth kommer til å signere for RB Leipzig. Kun små detaljer gjenstår før overgangen er i boks. De personlige betingelsene har det vært enighet om i lang tid. Trabzonspors trener har bekreftet at Sørloth er ferdig i Tyrkia.&mdash; Simen Pedersen (@simenpe) September 16, 2020 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Finansal noktada kilitlendi"Sörloth, 2020-21 sezonunda maçların yarısında oynaması takdirinde 6 milyon euroya Trabzonspor satın alma hakkına sahipti ama şuan öyle bir şey söz konusu değil. Oyuncu Crystal Palace'ın malı. 9M€'luk da buy-out maddesi vardı. Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi."Öte yandan Almanya'nın BILD Gazetesi, Leipzig'in Sörloth için 20 milyon euro + 4 milyon euro da bonus teklif ettiğini iddia etti.

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