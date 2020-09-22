Alexander Sörloth Leipzig için sağlık kontrollerinden geçiyor

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Crystal Palace'dan kiraladığı ve gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da birçok takımı peşine takan golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer oluyor.

Norveçli golcü şu saatler Almanya'da kaldığı otelden ayrılarak, Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmeye gitti. Otel çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sörloth, transferinin açıklanmasını heyecanla beklediğini ifade etti.

Leipzig'in açıklamasını bekliyor

TV2 kanalının haberine göre gazetecilerin sorduğu "Leipzig oyuncusu olarak tanıtılmayı dört gözle bekliyor musun" sorusuna, "Evet, bekliyorum" yanıtını veren golcü oyuncu, sağlık kontrollerinde bir sıkıntı çıkmaması durumunda Bundesliga ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Leipzig'in transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniliyor.