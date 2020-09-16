SÜPER LİG

Norveçli gazeteci 'Türkiye kariyeri bitti' dedi Ağaoğlu kafaları karıştırdı

Alexander Sörloth'un transfer krizi hala çözülemedi. Norveç basınından gazeteci Simon Pedersen yıldız futbolcunun hangi takıma gideceğiyle ilgili olarak aldığı bilgiyi paylaşırken başkan Ahmet Ağaoğlu, Crystal Palace ve oyuncu ile aralarındaki belirsizlik hakkında konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Alexander Sörloth milli takım kampından dönmemiş ve Beşiktaş maçına çıkmamıştı. Norveçli yıldızın Leipzig ile görüştüğü ve Trabzonspor'dan ayrılmak istediği açıklanmıştı.

Sonraki süreçte Tottenham'ın da talip olduğu Alexander Sörloth'un tercihini Leipzig'ten yana kullandığı aktarıldı. Norveçli Gazeteci Simon Pedersen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • "Alexander Sörloth, Leipzig'e imza atacak. Transfer için küçük detaylar kaldı. Sörloth'un Türkiye kariyeri sona erdi."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Finansal noktada kilitlendi

  • "Sörloth, 2020-21 sezonunda maçların yarısında oynaması takdirinde 6 milyon euroya Trabzonspor satın alma hakkına sahipti ama şuan öyle bir şey söz konusu değil. Oyuncu Crystal Palace'ın malı. 9M€'luk da buy-out maddesi vardı. Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi."

Öte yandan Almanya'nın BILD Gazetesi, Leipzig'in Sörloth için 20 milyon euro + 4 milyon euro da bonus teklif ettiğini iddia etti.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.