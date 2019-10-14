Almanlardan İlkay ve Emre'ye baskı: Asker selamı beğenisini geri çektiler
MİLLİ TAKIM

Almanlardan İlkay ve Emre'ye baskı: Asker selamı beğenisini geri çektiler

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can, Cenk Tosun'un 'asker selamı' fotoğrafını beğendi. İki futbolcunun daha sonra beğenilerini geri çekmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkay Gündoğan ile Emre Can

İlkay Gündoğan ile Emre Can

Arnavutluk’u 1-0 yendiğimiz maçta milli futbolcularımızın asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek verdiği fotoğrafı sosyal medyada beğenen Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan daha sonra beğenilerini geri aldı. İki Türk futbolcunun bu beğenilerini büyük baskı görünce geri aldıkları öğrenildi.

Alman basınından Kicker, bu olayla ilgili İlkay’ın, “Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım”, Emre’nin ise “İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım” dediğini yazdı.

Habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, dün oynanan Estonya maçı sonrası iki futbolcuyla da görüşme yapacak.

Milli takımımız Mehmetçik'e selam durdu
Yeni Şafak

Milli takımımız Mehmetçik'e selam durdu

Milli takımımızın oynadığı maçta 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle Arnavutluk'u 1-0 devirdi. Golün ardından tüm futbolcularımız Mehmetçik'e selam durdu.

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