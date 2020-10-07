MİLLİ TAKIM

Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu Almanya milli marşını okumadı

Almanya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçının başında okunan milli marşlar esnasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Milli Takımı 11'inde Türk asıllı futbolcu Emre Can da mücadele ediyor.

Almanya Milli Takımı 11'inde Türk asıllı futbolcu Emre Can da mücadele ediyor.

Fotoğraf: THILO SCHMUELGEN

A Milli Futbol Takımımız, Almanya ile Köln'de hazırlık maçına çıktı. Bu mücadele öncesinde okunan milli marşlar esnasında bir isim dikkatlerden kaçmadı.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, mücadele öncesindeki milli marş seremonisinde Almanya milli marşını okumadı.

Önceki senelerde Türk Milli Takımı'ndan da teklif alan ancak son anda Almanya'yı tercih eden Emre Can'ın bu tutumu sosyal medyada da ilgi gördü.

Futbol kariyerine Borussia Dortmund'da devam eden Emre Can, Almanya Milli Takımı'nın önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

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