Almanya'da Alexander Sörloth tartışma konusu oldu: Henüz gol katkısı veremedi

Almanya ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth beklediğini bulamadı. Süper Lig'de gol kralı olan ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon en etkili oyuncusu olmayı başaran yetenekli forvet, yeni takımında ise beklentileri henüz karşılayamadı.

Toplamda 9 maçta forma giyen ve 374 dakika süre alan Sörloth'un Leipzig formasıyla henüz bir golü bulunmuyor. Norveçli forvet ayrıca asist de yapamadı. Alman basınından Bild, Süper Lig'de müthiş işler yapan ancak Almanya'da suskunluğa bürünen Sörloth için "20 milyon Euro'luk forvetin hala gol katkısı yok" ifadelerini kullandı.

Alexander Sörloth, Leipzig'e transfer olmak için Trabzonspor'un ligdeki ilk maçlarında forma giymemiş ve Alman ekibinin yolunu tutmuştu. Norveçli futbolcunun transferi için 20 milyon euro ödenmiş ve bu rakamı Trabzonspor ile Crystal Palace paylaşmıştı.