Altınordu'nun galibiyet ve gol hasreti sürüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’da düşüş devam ediyor. İzmir ekibi, 31. hafta mücadelesinde Adana 01 FK ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-lacivertliler, konuk ettiği ve play-off hattında birebir rakibi olan Adana temsilcisine 2-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 55 puanla haftayı 5. sırada noktalayan Altınordu, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Altınordu’da düşüş devam ederken bir yandan da kırmızı-lacivertli ekip gole hasret kaldı. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Kastamonuspor ve Adana 01 FK’ya 2-0’lık skorlarla kaybeden Ersan Parlatan’ın öğrencileri, 1461 Trabzon FK’ya da 1-0 kaybetti. Böylece Altınordu, bu 3 maçta da gol üretmeyi başaramadı.