Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Amedspor'dan bir transfer daha! Savunmaya takviye

Amedspor'dan bir transfer daha! Savunmaya takviye

12:1527/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İskoç stoper David Bates, yeni sezonda Amedspor forması giyecek.
İskoç stoper David Bates, yeni sezonda Amedspor forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmek amacıyla David Bates'in transfer edildiği belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates’e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.

#Amedspor
#David Bates
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İZMİR 27-28 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE LİSTE! Gediz Elektrik İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?