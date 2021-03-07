Ankaragücü'nün yıldızı Saba Lobjanidze son haftalara damga vuruyor

Süper Lig'in 29. haftasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Ankaragücü'nde golü attıran oyuncu olan Saba Lobjanidze, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Danimarka'da Randers serüveni sonrası geçen sezon Ankaragücü'ne dahil olan Gürcü futbolcu, bu ülkede üç sezonda attığı 30 golle adından söz ettirdi ve Süper Lig'e transfer oldu. Geçen sezon ritmini bulamayan Lobjanidze bu sezon attığı 3 golün yanı sıra 8 asistle dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu Karagümrük karşısında da etkinliğini sürdürdü.

26 yaşındaki Saba Lobjanidze'nin Ankaragücü ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Gürcü futbolcunun gösterdiği performans sonrasında transfer olabileceği belirtiliyor.

Ankaragücü son 2 haftada aldığı 2 galibiyetle Süper Lig'de 18. sıraya yükseldi.