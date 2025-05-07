Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

00:237/05/2025, Çarşamba
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antalyaspor antrenmandan kare.
Antalyaspor antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.


Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.






#Antalyaspor
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü