Antalyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından 3 gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım hazırlıklarına yarın devam edecek.