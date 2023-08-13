Anthony Joshua Fin rakibini devirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen karşılaşmada, Helenius'a oranla daha atak bir oyun sergileyen 33 yaşındaki Joshua, 7. rauntta rakibini nakavt ederek mücadeleden galip ayrıldı.

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini uzun süre elinde tutmasının ardından Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e üst üste iki kez yenilerek bu unvanlarını rakibine devretmişti.