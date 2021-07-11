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Arjantin Copa America'yı kazandı, Messi bir ilki yaşadı

Kupa Amerika (Copa America) finalinde rakibi Brezilya’yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu. Lionel Messi böylece milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmış oldu. Brezilya-Arjantin maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arjantin Copa Americayı kazandı, Messi bir ilki yaşadı
Messi kupayı kaldırdı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

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