Arsenal şampiyonluğa adım adım: West Ham'ı son dakikalarda devirdi

İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında lider Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf son bölümde bulduğu golle Arsenal oldu.

Karşılaşmanın uzun bölümünde iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tutarken kilidi açan isim Leandro Trossard oldu. Belçikalı yıldız, 83. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

👀 Mikel Arteta, seviniyor; Nuno Espirito Santo, yıkılıyor! — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 10, 2026

Mücadelenin uzatma dakikalarında West Ham beraberlik golünü bulsa da ev sahibi ekibin sevinci kısa sürdü. 90+5’te gelen gol, yaklaşık üç dakika süren VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

🤯 Premier League tarihine geçecek karambolde, Callum Wilson'ın faul sebebiyle iptal edilen golü! #PL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 10, 2026

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 79’a yükselten Londra temsilcisi, sezonun bitimine iki hafta kala liderliğini sürdürdü.

Küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren West Ham United ise 36 puanda kaldı.

Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City'nin bir maçı eksik bulunurken 74 puanı bulunuyor. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk edecek. West Ham ise deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.
















