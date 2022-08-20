Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk edecek. En çok merak edilen konulardan birisi ise Adana Demirspor'un yeni transferi Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Adana Demirspor Dzyuba'yı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer verilmişti.
Artem Dzyuba Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
- Adana Demirspor'un yeni transferi Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe maçında oynama ihtimali bulunuyor. Çünkü Adana Demirspor, Artem Dzyuba'nın lisansını çıkarttı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda Dzyuba, Fenerbahçe karşılaşmasında süre alabilecek.