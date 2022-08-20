Spor Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman? Muhtemel 11ler nasıl olacak?
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Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Geride bıraktığımız 2 haftada, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe sahasında, 2'de 2 kazanarak gelen Adana Demirspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve Adana Demirspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla ilgili bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11ler
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman?

Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek. Ligde ilk hafta maçında yine Kadıköy'de Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci hafta maçındaysa deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

Adana Demirspor ise önce ligin ilk haftasında deplasmanda Giresunspor'u 3-2, daha sonra kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 yenerek, lige iyi bir başlangıç yapmıştı.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe, 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te Adana Demirspor'u konuk edecek. beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un muhtemel 11'leri

  • Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Ferdi, Valencia.
  • Adana Demirspor'un muhtemel 11'i: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Assombalonga

Adana Demirspor Dzyuba'yı transfer etmişti

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Artem Dzyuba transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer verilmişti.

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