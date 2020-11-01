SÜPER LİG

Ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesinde Konyaspor'da sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner, ağrıları artan Musa Çağıran ve sabah saatlerinde ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçının kadrosundan çıkartıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çalık sezon başında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Ahmet Çalık sezon başında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipten yapılan açıklamada 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ateşi yükseldiği için kadroda yok

Konyaspor'da Başakşehir maçı öncesinde,sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner, ağrıları artan Musa Çağıran ve sabah saatlerinde ateşi yükselen Ahmet Çalık, maç kadrosundan çıkartıldı.

  • Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
  • "Dün yapılan son antrenmanı yarıda bırakan Kaptanımız Ömer Ali Şahiner sakatlığı, Musa Çağıran ağrılarının artması, Ahmet Çalık ise sabah saatlerinde ateşinin yükselmesi nedeniyle M. Başakşehir maç kadrosundan çıkarılmışlardır."

Konyaspor-Başakşehir (CANLI)
Konyaspor-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.İlk 11'lerKonyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, KravetsBaşakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Boli-Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Visca, Deniz Türüç, Crivelli


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