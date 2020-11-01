Ateşi yükselen Ahmet Çalık, Başakşehir maçı kadrosundan çıkartıldı

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipten yapılan açıklamada 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Ateşi yükseldiği için kadroda yok
Konyaspor'da Başakşehir maçı öncesinde,sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner, ağrıları artan Musa Çağıran ve sabah saatlerinde ateşi yükselen Ahmet Çalık, maç kadrosundan çıkartıldı.
- Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
- "Dün yapılan son antrenmanı yarıda bırakan Kaptanımız Ömer Ali Şahiner sakatlığı, Musa Çağıran ağrılarının artması, Ahmet Çalık ise sabah saatlerinde ateşinin yükselmesi nedeniyle M. Başakşehir maç kadrosundan çıkarılmışlardır."
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