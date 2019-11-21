Avrupa'nın en iyi takımıyız

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte A Milli Takımımız, sergilediği performansla ve elde ettiği başarılarla parmak ısırttı. H Grubu’nda iç sahada oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Türkiye, elemelerde boy gösteren diğer 54 takımı geride bıraktı. Bu başarısıyla Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde son 20 yılda kalesinde gol görmeyen 5 milli takımdan biri oldu. Son 20 yılda İspanya EURO 2000, Fransa ve Hırvatistan EURO 2004, İtalya ise EURO 2012 elemelerinde kalesini iç sahada gole kapattı. Milli takım ayrıca bunu 8 yıl sonra gerçekleştiren ilk ülke olmayı başardı.

Bekle bizi #EURO2020. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri H Grubu maçlarını deplasmanda 2-0’lık Andorra galibiyeti ile tamamladı. pic.twitter.com/Kaiv20pKjH — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 17 Kasım 2019

55 ülke gerimizde kaldı

Ay yıldızlı takımımız, gösterdiği savunma performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Gruptaki 10 maçta kalesini 8 kez gole kapatan milliler, filelerinde sadece 3 gol gördü. Milliler, İzlanda’dan 2, Fransa’dan ise 1 gol yedi. Bu performansla A Milli Futbol Takımı, gruplardaki 55 ülke içerisinde kalesini 8 maçta kapatan tek takım olma unvanını da aldı. Milli takım, EURO 2020 Elemeleri’nde en az gol yiyen iki ülkeden biri oldu. Ay-yıldızlı ekip, savunma performansıyla 53 ülkeyi geride bırakırken, Belçika’yla aynı golü yedi. Belçika da A Milli Futbol Takımı gibi kalesinde 3 gol gördü.

📷 Sevinmek size çok yakışıyor!.. pic.twitter.com/CGRfeoivEq — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 14 Kasım 2019

Gençlerimiz ön planda

A Milli Takımı’nın etkili savunma performansında genç savunmacılarının payı büyük oldu. Millilerin Avrupa’da forma giyen savunmacıları 21 yaşındaki Merih Demiral (Juventus), 23 yaşındaki Çağlar Söyüncü (Leicester City), 25 yaşındaki Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), 22 yaşındaki Mehmet Zeki Çelik (Lille), 23 yaşındaki Umut Meraş (Le Havre) ile Medipol Başakşehir’in 30 yaşındaki kalecisi Mert Günok, bu başarıda başrol oynadı.

Torbalar belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) grup etaplarında önceki gün oynanan maçların ardından gruplar netlik kazandı. H Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak 3. torbada yer alan Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız’ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Ay-yıldızlılarımızın 4. torbadaki muhtemel 4 rakibi ise 2020 yılının Mart ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi’ndeki 16 birinci arasından kurulacak gruplar sonunda belli olacak. EURO 2020 finalleri kura çekimi ise 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak. Turnuva 2020 yılının 12 Haziran ile 12 Temmuz tarihleri arasında 12 ülkede oynanacak.

A Milli Takımımızın katılma hakkı elde ettiği #EURO2020'de

torbalar kesinleşti



Tahminleri alalım👇 pic.twitter.com/1Q1DJPl2jd — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Kasım 2019

İlk kez 12 ülkede

EURO 2020, Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu’nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu’nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu’nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu’nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu’nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu’nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak. Ev sahibi ülkeler şampiyonaya katılırsa maçlarını belirlenen gruplarda oynayacak ve en az iki maça ev sahibi avantajıyla çıkacak.

Roma’da başlayacak

qEURO 2020, 12 Haziran’da İtalya’nın başkenti Roma’da başlayacak. A Grubu’ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı’nda başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak. Yarı finaller ve final ise Londra’da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı’nda oynanacak.

EURO 2020 Stadyumları

Wembley Stadyumu (İngiltere)

Allianz Arena (Almanya)

Roma Olimpiyat Stadyumu (İtalya)

Bakü Olimpiyat Stadyumu (Azerbaycan)

Saint-Peterburg Stadyumu (Rusya)

Johan Cruijff Arena (Hollanda)

Arena Nationala (Romanya)

San Mam es Stadyumu (İspanya)

Aviva Stadyumu (İrlanda)

Ferenc Puskas Stadyumu (Macaristan)

Hampden Park (İskoçya)

Parken Stadyumu (Danimarka)