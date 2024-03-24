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Spor

Avustralya'da Carlos Sainz zirvede

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Avustralya Grand Prix'sini, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

11:04 - 24/03/2024 Pazar
AA
Carlos Sainz yarış sonu podyumda büyük sevinç yaşadı.
Carlos Sainz yarış sonu podyumda büyük sevinç yaşadı.

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde düzenlenen sezonun üçüncü etabı, 58 tur üzerinden yapıldı.


Sezonun ilk iki etabını kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, "pole" pozisyonunda başladığı mücadelenin 4. turunda yaşadığı fren arızası nedeniyle yarıştan çekildi. Üst üste 9 etaplık galibiyet serisi sona eren son üç yılın şampiyonu Verstappen, 10 Nisan 2022'deki Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez yarış dışı kaldı.




İkinci turda Verstappen'i geride bırakarak liderliği ele geçirdiği yarışı 1 saat 20 dakika 26.843 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitiren Sainz, sezonun ilk, kariyerinin 3. etap galibiyetine ulaştı. Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, takım arkadaşının 2.366 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Liderin 5.904 saniye gerisinde McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise üçüncülüğü elde etti.


Sezonun 4. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Nisan'da düzenlenecek.




Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 47

3. Sergio Perez (Meksika): 46

4. Carlos Sainz (İspanya): 40

5. Oscar Piastri (Avustralya): 28


Takımlar

1. Red Bull: 97

2. Ferrari: 93

3. McLaren: 55

4. Aston Martin: 27

5. Mercedes: 26



#Formula 1
#Carlos Sainz
#Avustralya Grand Prix
#Max Verstappen
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