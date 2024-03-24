Avustralya'da Carlos Sainz zirvede

Sezonun ilk iki etabını kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, "pole" pozisyonunda başladığı mücadelenin 4. turunda yaşadığı fren arızası nedeniyle yarıştan çekildi. Üst üste 9 etaplık galibiyet serisi sona eren son üç yılın şampiyonu Verstappen, 10 Nisan 2022'deki Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez yarış dışı kaldı.