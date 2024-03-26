A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kadrodaki diğer oyunculara da şans vermek adına Macaristan karşısındaki ilk 11'i büyük oranda değiştirmeyi planlıyor.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu playoff galibi ve Çekya ile oynayacak. D Grubu'ndaki Avusturya ise Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi ile karşılaşacak.