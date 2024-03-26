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Spor

Milli Takım moral maçında: Rakip Avusturya

A Milli Takım, bu akşam özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Avusturya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve ay-yıldızlı takımımızın 11'i nasıl olacak? Tüm bu soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:28 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Montella'nın Macaristan maçındaki 11'i
Montella'nın Macaristan maçındaki 11'i

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta bugün Avusturya'ya konuk olacak. Başkent Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.


3 gün önce hazırlık maçlarında ay-yıldızlılar, Macaristan'a 1-0 kaybederken, Avusturya ise Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yendi.


A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kadrodaki diğer oyunculara da şans vermek adına Macaristan karşısındaki ilk 11'i büyük oranda değiştirmeyi planlıyor.



Avusturya'da finallerde

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, C yolu playoff galibi ve Çekya ile oynayacak. D Grubu'ndaki Avusturya ise Fransa, Hollanda ve A yolu play-off galibi ile karşılaşacak.


A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz



#A Milli Takım
#Avusturya
#EURO 2024
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