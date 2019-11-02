Bakan Kasapoğlu: Asker selamı Mehmetçik'e güç veriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetini kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, “Sualtı Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Büyüklerde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bunlar geçmişe göre büyük başarılar. Bu süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu istikrarlı başarıların yakın takipçisi olacağız. Her türlü imkan sizler için, yeter ki siz isteyin, gayret edin” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda pek çok branşta güzel sonuçlar elde edildiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Bunlar bizim mutluluk kaynağımız, sporcularımızın asker selamı, sevgi ve saygısı güzel Mehmetçiğimize güç veriyor ve heyecan katıyor” şeklinde konuştu.

"2020 Tokyo Olimpiyatları bizler için güzel bir hedef"

Bakan Kasapoğlu, spor ülkesi olmanın topyekün bir seferberliği gerektirdiğini vurgulayarak, “Kadın erkek, genç yaşlı her yaş grubu için çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizler için güzel bir hedef. Modern tesislerimiz var, bu anlamda çok gururluyuz” şeklinde konuştu.