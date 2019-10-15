Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdi

"Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum."