Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdi
MİLLİ TAKIM

Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşı Roxana Maracineanu'nun milli futbolcularımızın asker selamı ile ilgili UEFA'ya yaptığı skandal çağrıya cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu, Griezmann'ın asker selamı verdiği fotoğrafı gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, Griezmann'ın asker selamı verdiği fotoğrafı gösterdi.

Fransa Spor Bakanı Maracineau, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına, spor ruhuna aykırı davranış gerekçesiyle UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına Girezman'nın asker selamı fotoğrafıyla cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "O gün ses çıkarmayanlar bugün Mehmetçiğimizin selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

  • "Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum."

İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı
İkiyüzlü Fransa'dan UEFA'ya küstah çağrı

Fransız yayıncı, A Milli futbolcularımızın Paris deplasmanında attığı beraberlik golünden sonra yaptığı asker selamına sansür uygulayarak bu anları ekrana getirmedi. Fransız rejisinin bu anları göstermemesi büyük tepkilere neden oldu.Fransız rejisine sansür uygulattığımız anlar... pic.twitter.com/Ij3bUYj8nk&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019 UEFA'ya skandal çağrıMilli futbolcularımızın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'e destek amacıyla verdiği asker selamı, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da rahatsız etti.Sosyal medya hesabından küstah bir çağrıda bulunan Maracineanu, UEFA'nın ülkemize karşı yaptırım uygulamasını istedi. Fransız Spor Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.Merci à la @FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à @UEFAcom_fr une sanction exemplaire.&mdash; Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) 14 Ekim 2019 İkiyüzlü tutumAsker selamının sporun ruhuna aykırı olduğunu öne süren Roxana Maracineanu'nun bu söylemi, Fransa'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.Hatırlanacağı üzere Griezmann, 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a asker selamı vermişti.

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