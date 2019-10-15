Bakan Kasapoğlu Fransa'ya Griezmann'ın fotoğrafıyla yanıt verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşı Roxana Maracineanu'nun milli futbolcularımızın asker selamı ile ilgili UEFA'ya yaptığı skandal çağrıya cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fransa Spor Bakanı Maracineau, Fransa maçında gol sonrası asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına, spor ruhuna aykırı davranış gerekçesiyle UEFA'dan "örnek ceza" verilmesini talep etmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransız mevkidaşının skandal çağrısına Girezman'nın asker selamı fotoğrafıyla cevap verdi. Bakan Kasapoğlu, "O gün ses çıkarmayanlar bugün Mehmetçiğimizin selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
"Mehmetçik'e olan selamı başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransız bakanın bu yönde UEFA'ya bir şikayet konusu var. Şikayette bulunmuşlar. Tabii sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla, başka yönlere çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ben ifade etmek istiyorum. Bunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın maalesef çifte standardının artık son bulması gerektiğini zira buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu herkesin bildiğini ama gerek Fransız mevkidaşımızın bu konudaki yaklaşımının gerekse bu konudaki algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum."
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