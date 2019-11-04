SERİE A

Balotelli isyan etti, ırkçılık yapan taraftarlara topu fırlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli topu tribünlere atarak tepkisini gösterdi.

Haber Merkezi AA
Irkçı tezahüratlara sinirlenen Balotelli'yi sahadaki diğer futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Irkçı tezahüratlara sinirlenen Balotelli'yi sahadaki diğer futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İtalyan futboluna ırkçılık olayları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu.

Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.

Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.

Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Roma-Napoli maçında ırkçı tezahüratlar yapıldı


Serie A'da oynanan Roma-Napoli maçında da, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

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