Barcelona rahat kazandı: Messi attığı golle 46 yıl sonra Pele'yi geçerek rekor kırdı (ÖZET)

Ligin alt sıralarındaki Valladolid'e karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona'nın gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) attı.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.

Lider Atletico Madrid

Diğer yandan ligin üst sıralarını ilgilendiren 15. haftanın önemli maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Puanını 32'ye çıkaran Atletico Madrid, La Liga'nın ilk iki haftasındaki maçları eksik olmasına rağmen liderliğini korudu. Ligde bir maç fazlası olan Real Sociedad da 26 puanla 3. sırada kaldı.

Kovid-19 salgınından dolayı geçen sezon ağustos ayında biten Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalde mücadele eden Atletico Madrid ve Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanan Sevilla, ileri bir tarihte oynanmak üzere La Liga'ya iki hafta sonra başlamıştı.

Pele'den Messi'ye: Tarihi başarın için seni tebrik ederim İspanya liginde Valencia ile oynanan maçta attığı golle Barcelona forması altında 643. kez rakip ağları havalandıran Messi, bu zamana kadar Pele'ye ait olan (Brezilya'nın Santos takımında) "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.Instagram'dan yaptığı paylaşımla Messi'yi kutlayan Pele, "Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum" ifadelerini kullandı. Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET)

Messi, 46 yıl sonra Pele'yi geçti

Bu arada Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.

Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi (ÖZET) Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan Juventus ile haftalardır galip gelemeyen Fiorentina karşılaştı. Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu ve henüz 3. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti: 0-1.Juventus 10 kişi kaldı18. dakikada Juventuslu Juan Cuadrado’nun rakibi Gaetano Castrovilli’ye yaptığı harekete, hakem Federico La Penna, önce sarı kart verse de VAR ile istişare ettikten sonra kararını değiştirdi. Hakem La Penna, Cuadrado’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi ve Juventus sahada 10 kişi kaldı.Müsabakanın ilk yarısı, Fiorentina’nın üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarının 76. dakikasında Juventuslu Alex Sandro’nun kendi kalesine attığı golle konuk ekip maçta farkı 2’ye çıkardı: 0-2.81. dakikada Martin Caceres, Fiorentina adına farkı 3’e çıkaran golü attı: 0-3.Juventus namağlup unvanını kaybettiMaçta başka gol olmayınca Fiorentina, Juventus’u deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı. Bu skorla Juventus, bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve "namağlup" unvanını kaybetti.8 maç sonra galip geldiFiorentina ise ligde 8 maç aradan sonra galip geldi. Kasım ayı başında kariyerinde ikinci kez Fiorentina'nın başına geçen teknik direktör Cesare Prandelli de çıktığı 7. lig maçında Juventus karşısında galibiyet aldı.Alınan sonuçla Fiorentina, puanını 14'e çıkartarak 15. sıraya yükselirken, haftayı evinde puansız kapatan Juventus ise 24 puanla 4. sırada yer aldı.Hakan Çalhanoğlu Milan'ı Serie A tarihine geçirdi: Maç başlar başlamaz asist yaptıJuventus-Fiorentina maç özeti izle

Barcelona-Valladolid maç özeti izle

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