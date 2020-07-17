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Barcelona'da ayrılık rüzgarı: Messi sinyali verdi hedefteki takım belli oldu

Barcelona'nın İspanya'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırmasının ardından Katalan ekibinde ses getiren gelişmeler yaşanıyor. Avrupa basını, takımda ciddi ayrılıkların yaşanacağını iddia etti. İddialara göre ayrılık düşüncesinde olan futbolculardan biri de Lionel Messi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi, Barcelona'nın Ossasuna ile oynadığı maçtan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Lionel Messi, Barcelona'nın Ossasuna ile oynadığı maçtan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Fotoğraf: ALBERT GEA

Yıllardır Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kariyerinde farklı bir sayfa açabilir. Avrupa basınındaki iddialara göre Arjantinli yıldız, Katalan ekibinin yönetiminin teknik direktör tercihlerinden rahatsız ve bu sebeple takımdan ayrılmayı planlıyor. Peki Messi hangi takımda oynayacak?

Lionel Messi ve babasının uzun süredir Barcelona'dan beklediği sözleşme teklifini alamaması üzerine transfer görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Görüşme yapılan kulüplerin en başında ise Manchester City geliyor. Avrupa kupalarından 2 yıllık men cezası kaldırılan İngiliz kulübünün en büyük hedefinin Arjantinli yıldızı transfer etmek olduğu aktarılıyor. Pep Guardiola'nın da Messi ile arasının iyi olması bu transferin önünü açan sebeplerden biri.

"Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor"

  • Dün akşam oynanan Ossasuna maçında attığı golden sonra bile sevinmeyen ve mutsuzluğunu gözler önüne seren Messi'nin transferine yönelik ilerleyen zamanda ses getiren gelişmelerin olması bekleniyor. "Bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor" diyen Arjantinli futbolcunun bu sözlerinin takımdan ayrılmaya yönelik bir söz olabileceği üzerinde duruluyor.

Ronaldo gibi ayrılmayı tercih edecek mi?

Barcelona tarihinin ve dünya futbolunun en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Messi'nin Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi gibi bir tercihte bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

Lionel Messi, 30 Haziran'da Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle kariyerinin 700. golüne ulaştı. Barcelona ile 630, Arjantin Milli Takımı'yla 70 defa ağları sarsan Messi, bu rakama ulaşan tarihte 7. futbolcu oldu.
Lionel Messi, 30 Haziran'da Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle kariyerinin 700. golüne ulaştı. Barcelona ile 630, Arjantin Milli Takımı'yla 70 defa ağları sarsan Messi, bu rakama ulaşan tarihte 7. futbolcu oldu.

Messi şov yaptı, Barcelona farklı kazandı
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Messi şov yaptı, Barcelona farklı kazandı

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Barcelona PSV'yi konuk etti. Arjantinli yıldızı Messi'nin hattrick yaptığı maçta Barcelona, PSV'yi 4-0 yendi.


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