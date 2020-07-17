Barcelona'da ayrılık rüzgarı: Messi sinyali verdi hedefteki takım belli oldu

Yıllardır Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kariyerinde farklı bir sayfa açabilir. Avrupa basınındaki iddialara göre Arjantinli yıldız, Katalan ekibinin yönetiminin teknik direktör tercihlerinden rahatsız ve bu sebeple takımdan ayrılmayı planlıyor. Peki Messi hangi takımda oynayacak?

Lionel Messi ve babasının uzun süredir Barcelona'dan beklediği sözleşme teklifini alamaması üzerine transfer görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Görüşme yapılan kulüplerin en başında ise Manchester City geliyor. Avrupa kupalarından 2 yıllık men cezası kaldırılan İngiliz kulübünün en büyük hedefinin Arjantinli yıldızı transfer etmek olduğu aktarılıyor. Pep Guardiola'nın da Messi ile arasının iyi olması bu transferin önünü açan sebeplerden biri.

"Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor"

Dün akşam oynanan Ossasuna maçında attığı golden sonra bile sevinmeyen ve mutsuzluğunu gözler önüne seren Messi'nin transferine yönelik ilerleyen zamanda ses getiren gelişmelerin olması bekleniyor. "Bir şeylerin artık değişmesi gerekiyor" diyen Arjantinli futbolcunun bu sözlerinin takımdan ayrılmaya yönelik bir söz olabileceği üzerinde duruluyor.

Ronaldo gibi ayrılmayı tercih edecek mi?

Barcelona tarihinin ve dünya futbolunun en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen Messi'nin Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi gibi bir tercihte bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.