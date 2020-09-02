Barcelona'da sallantı devam ediyor: Ronaldo ile aynı takımda oynayacak

Barcelona'da Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetle başlayan sallantı Lionel Messi'nin takımdan gitmek istemesiyle devam etmişti. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmak istemesi La Liga yönetimini harekete geçirmiş ve Messi'nin 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin uygulanmasını istemişti.
La Liga değer kaybediyor
- 2 sezon önce Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla dünya çapında La Liga'nın izlenmesinde büyük bir düşüş görülmüştü. La Liga yönetimi Lionel Messi'yi de kaybetmemek için Barcelona'nın tarafında yer alıyor. Öyle ki yönetim Lionel Messi'den 700 milyon euro'yu Barcelona'ya ödemesine karar vermişti.
Bir yıldız daha kayıyor
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Barcelona'da sürpriz bir hamle daha geldi. Di Marzio'nun haberine göre Katalan ekibinin golcü oyuncusu Luis Suarez, İtalyan devi Juventus ile anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi anlaşmaların yapılması beklenirken, Katalan ekibi takımdan ayrılanların yerine nasıl takviyeler yapacağı da merak konusu.
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