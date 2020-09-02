LA LİGA

Barcelona'da bir yıldız daha kayıyor: Ronaldo ile aynı takımda oynayacak

Barcelona'da sallantı devam ediyor: Ronaldo ile aynı takımda oynayacak

Barcelona'da, Messi ile başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmak istemesiyle çalkalanan La Liga'da Katalan ekibinin bir diğer yıldızı Luis Suarez'den de sürpriz bir adım geldi. Uruguaylı golcü İtalyan devi ile her konuda anlaşma sağladı. Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luis Suarez ve Lionel Messi, golden sonra sevinçlerini yaşıyor.

Luis Suarez ve Lionel Messi, golden sonra sevinçlerini yaşıyor.

Fotoğraf: Reuters

Barcelona'da Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetle başlayan sallantı Lionel Messi'nin takımdan gitmek istemesiyle devam etmişti. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılmak istemesi La Liga yönetimini harekete geçirmiş ve Messi'nin 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin uygulanmasını istemişti.

Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"
Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"

Barcelona'da Lionel Messi, takımının yeni sezon öncesindeki COVID testlerinde yer alacak futbolcular arasında yer almadı. Bu durum Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.Katalan ekibinde tüm bunlar yaşanırken takıma devre arası transfer döneminde katılan Martin Braithwaite şaşırtan bir istekte bulundu. Messi'nin takımdan ayrılma olasılığını takip eden Danimarkalı futbolcu, Arjantinli yıldızın 10 numarasına talip olduğunu bildirdi.Barcelona'da Messi'nin ayrılık haberlerinden oldukça rahatsızlık duyan ve üzülen Katalan taraftarlar, Braithwaite'nin bu tutumu sonrasında 29 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.Devre arası transfer döneminde hücum alternatifi olarak alınan Braithwaite, Barcelona'da 11 maçta 1 gol atabilmişti.Barcelona&#39;da hücuma alternatif olarak devre arasında alınan Braithwaite, 11 maçta 1 gol atabilmişti 🤔 pic.twitter.com/KQCWbPCELL&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

La Liga değer kaybediyor

  • 2 sezon önce Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla dünya çapında La Liga'nın izlenmesinde büyük bir düşüş görülmüştü. La Liga yönetimi Lionel Messi'yi de kaybetmemek için Barcelona'nın tarafında yer alıyor. Öyle ki yönetim Lionel Messi'den 700 milyon euro'yu Barcelona'ya ödemesine karar vermişti.

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Yeni bir macera başlıyor... #LionelMessi #ManchesterUnited

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Bir yıldız daha kayıyor

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Barcelona'da sürpriz bir hamle daha geldi. Di Marzio'nun haberine göre Katalan ekibinin golcü oyuncusu Luis Suarez, İtalyan devi Juventus ile anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi anlaşmaların yapılması beklenirken, Katalan ekibi takımdan ayrılanların yerine nasıl takviyeler yapacağı da merak konusu.

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