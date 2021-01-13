​Başakşehir'de Skrtel'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de, yıldız oyuncu Martin Skrtel ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun, sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirilirken, Başakşehir yeni stoper arayışları için çalışmalarına hız verdi.

2 Eylül 2019 tarihinde Atalanta'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Skrtel, Başakşehir formasıyla bu sezon toplamda 15 karşılaşmada forma giydi. Bin 2019 dakika süre alan Slovak oyuncu 1 asist yaptı.