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Başakşehir'den Real Madrid'e transfer olan Ahmet Deha Sarıahmet kimdir?

Başakşehir'den Real Madrid'e sürpriz transfer

Süper Lig'de şampiyon Başakşehir'in altyapısında forma giyen Ahmet Deha Sarıahmet, Real Madrid'le anlaştı. 17 yaşındaki genç oyuncu, "Ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Genç oyuncunun ağustos ayında Real Madrid'le profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Genç oyuncunun ağustos ayında Real Madrid'le profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Dünya devi Real Madrid, Medipol Başakşehir’in altyapısında oynayan Ahmet Deha Sarıahmet’ı renklerine bağladı. Eflatun-beyazlıların 17 yaşındaki genç futbolcu ile ön protokol imzaladığı bildirildi.

Transfer süreciyle ilgili Düzce’nin yerel televizyon kanalı Öncü TV’ye konuşan genç oyuncunun açıklamaları şöyle;

"Bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış"


  • "Türkiye’deki menajerim Şahin Zengin, görüşmeleri o yaptı. Alejandro Shekhovtsov İspanya’daki menajerim ile birlikte bana gelerek böyle bir teklif olduğunu söylediler. Bizde 'Tabii ki isteriz' dedik. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye-Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar."

"Ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim"


  • "Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. Yabancı dilim pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede yabancı dilimi geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim."

Ahmet Deha Sarıahmet; Boluspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir gibi önemli takımların altyapısında forma giydi.
Ahmet Deha Sarıahmet; Boluspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir gibi önemli takımların altyapısında forma giydi.

"Abdülkadir Ömür'ü örnek alıyorum"


  • "Türkiye’de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa’dan ise Neymar’ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim."

Real Madrid'le anlaşan Ahmet Deha Sarıahmet kimdir?

Futbola 7 yaşında Düzce Fenerbahçe Okulu'nda başlayan Ahmet Deha Sarıahmet, sırasıyla Boluspor ve Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ardından Medipol Başakşehir’in altyapısına gelen oyuncu, Türkiye’nin genç milli takımlarında da forma giydi.

Deha Saıahmet ve ailesi
Deha Saıahmet ve ailesi

Yolu Süper Lig'den geçen 'Real Madrid'liler
Yolu Süper Lig'den geçen 'Real Madrid'liler

Real Madrid'de oynayan ve daha sonra yolu Süper Lig'e düşen futbolcuların ülkemizde oynadığı takımları ve performanslarını gelin birlikte hatırlayalım.İşte CV'sinde Real Madrid olup Türkiye'ye gelen yıldızlar;

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