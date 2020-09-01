GÜREŞ

Başpehlivan Hakkı Aygün'ü kim neden öldürdü?

Başpehlivan Hakkı Aygün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir mekanda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Haber Merkezi DHA
Yağlı güreşçi Hakkı Aygün

Yağlı güreşçi Hakkı Aygün

Fotoğraf: Bülent TATOĞULLARI / DHA

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti.

Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Saldırı öncesi paylaşım

Hakkı Aygün'ün silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde, ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

"Önceki saldırıyla bağlantılı" iddiası

Antalya'da, sokak ortasında tabancayla vurulan yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, Aygün'ün 2 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, saldırıyla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiğini söyledi. Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tarafından azmettirildiğini öne sürerek, "Bu çocuk yeğenimizi arayarak, 'Seni vuran beni dövdü. Karakola gidip şikayetçi olacağım' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira vermiş. O da araçtan inince dönerek, 3 el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi; yazık, günah" dedi.

Hakkı Aygün'ün cenazesi, Kırcami'deki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Hakkı Aygün'ün cenazesi, Kırcami'deki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İki yıl önceki saldırı

Hakkı Aygün'ün silahla yaralandığı ilk olay, 24 Mart 2018'de saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki kafenin bahçesinde meydana gelmişti. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitmişti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etmişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı kafede tabancayla vuran Yavuz T., olaydan 1 ay sonra ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İki güreşçiye silahlı saldırı
İki güreşçiye silahlı saldırı

Y.T. (33), Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı (21) ile tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Avrupa Şampiyonu milliler yurda döndü
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.