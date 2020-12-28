Beşiktaş-Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 15. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
- Beşiktaş'ın 11'i
- Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip, Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın.
- Sivasspor'un 11'i
- Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Robin, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max.
Beşiktaş-Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.
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