SÜPER LİG

Beşiktaş-Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 15. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Sivaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş-Sivaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Süper Lig'de 15. haftanın kapanışında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

  • Beşiktaş'ın 11'i
  • Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip, Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın.
  • Sivasspor'un 11'i
  • Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Robin, Fayçal, Erdoğan, Yatabare, Max.

Beşiktaş-Sivasspor maçı saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler bu mücadeleyi beINSPORTS 1 kanalından canlı olarak izleyebilecek.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Marius Sumudica'dan 'yeni sözleşme' açıklamas...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.