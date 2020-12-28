Beşiktaş'tan zirveye kartal pençesi: Sergen Yalçın'ın öğrencileri üçte üç yaptı

Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve Süper Lig'de zirve takibini devam ettirdi.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada Yatabare’nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan’ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel’in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

18. dakikada sağ taraftan Ghezzal’ın ortasında kale önünde Güven’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan’ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.

33. dakikada sol taraftan N’koudou’nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Sivasspor devre arasında 10 kişi kaldı

Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş’ın Sivasspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipten Hakan Arslan, ilk yarının sona ermesinin ardından karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’e Beşiktaş’ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek itirazlarda bulundu. Şiddetli itirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı. Tecrübeli futbolcu bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

15. haftanın kapanışında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde ikinci sıraya yükseldi. pic.twitter.com/9Mu2fxPhJK — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 28, 2020

Beşiktaşlı futbolcular Aboubakar’ı unutmadı

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar’ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve bugün cenaze için Kamerun’a giden Aboubakar’ı unutmayan futbolcular, Güven’in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.

Beşiktaş-Sivasspor maçında yaşanan pozisyon ilk değil: Taç tartışmasında kural ne diyor? Beşiktaş'ı Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiren gol öncesinde yaşanan taç tartışması sosyal medyada gündem haline geldi.Siyah beyazlıların attığı gol öncesinde Rosier'in topu taçtan oyun alanı içerisine dahil ettiği iddia edilirken mücadelenin hakemleri pozisyonu oyun alanları içerisinde değerlendirdi ve 'gol' kararı verdi.Kural ne diyor?Bu tip pozisyonlarda kameralar yetersiz kalıyorsa yardımcı hakem oyunu devam ettirdiği için gol geçerli sayılıyor. VAR da teknik yetersizlik nedeniyle maçın orta hakemine uyarıda bulunmuyor.En yakın örnek Şampiyonlar Ligi maçındanBu akşam Beşiktaş’ın attığı gole benzer bir olay iki sezon önce Real Madrid ile Ajax arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanmıştı. Bu pozisyon uzun süre incelenmiş ancak VAR yetersiz kalmıştı. Yan hakemin 'devam' kararı sebebiyle mücadelenin hakemi golü onaylamıştıEski hakem Abdullah Yılmaz'dan 'izdüşüm' detayı;Top oyundadır..#BJKvSİV pic.twitter.com/vqQM9WGxtY— ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) December 28, 2020 Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar: Top içeride mi dışarıda mı?

Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar: Top içeride mi dışarıda mı? Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında tartışmaya açık bir gol kararı verildi. 21. dakikada Güven Yalçın'ın attığı gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasın dışarıdan çevrildiği iddia edildi. VAR'da uzun süre incelenen pozisyonda gol kararı verildi.Arda Kardeşler izlemediYaklaşık 4 dakika boyunca VAR odasında izlenen pozisyonda; mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler, Arda Kardeşler'e izleme tavsiyesinde bulunmadı ve golün geçerli olduğunu söyledi.



