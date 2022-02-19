Beşiktaş'ın direklerle imtihanı

Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: Ukrayna’nın işgali demokratik bir devletin yıkılmasına yol açacaktır

İngiltere Başbakanı Johnson, Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya’ya gerilimi azaltma çağrısında bulunurken, "Ukrayna işgal edilirse, demokratik bir devletin yıkımına tanık olacağız, bu tüm dünya için bir tehdit" dedi.