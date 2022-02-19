Beşiktaş'ın direklerle imtihanı

Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, 72. dakikada arka arkaya pozisyonlarda direkleri geçemedi. Önce Kenan Karaman ardından Alex Teixeira direğe takıldı.
Bu sezon 26. hafta geride kalırken en çok direklere takılan takım Beşiktaş oldu(18).
Beşiktaş, 10 saniye içinde iki kez direğe takıldı.pic.twitter.com/19ajOlfG2u
Beşiktaş, 10 saniye içinde iki kez direğe takıldı.pic.twitter.com/19ajOlfG2u— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 19, 2022