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Beşiktaş'ın direklerle imtihanı

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı sahasında konuk eden Beşiktaş'ta direkler farkın açılmasına engel oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın direklerle imtihanı
Kenan Karaman

Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, 72. dakikada arka arkaya pozisyonlarda direkleri geçemedi. Önce Kenan Karaman ardından Alex Teixeira direğe takıldı.

Bu sezon 26. hafta geride kalırken en çok direklere takılan takım Beşiktaş oldu(18).
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