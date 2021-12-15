Spor Beşiktaşın yıldızına Fransadan talip var
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Beşiktaş'ın yıldızına Fransa'dan talip var

Beşiktaş Sergen Yalçın ile yollarının ayırmasının ardından çıktığı ilk lig maçında Kayserispor karşısında 4 gollü bir galibiyet aldı. Maça 11 başlayan ancak etkili bir performans sergileyemeyen Kanadalı futbolcu Cyle Larin'e Fransa'dan talipler var.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yıldızına Fransadan talip var
Beşiktaş beş maç sonra ligde ilk galibiyetini Kayserispor karşısında aldı.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Cyle Larin'in talipleri artıyor. Fransız basını Marsilya'nın ardından başka bir Fransız takımının daha Kanadalı golcüye talip olduğunu iddia etti. Siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma konusunda henüz anlaşmaya varamayan Larin için Everton, West Ham ve Marsilya'nın ardından bir Fransız ekibi daha talip oldu.

Yarışta o da var

Fransız jeunesfooteux.com'da yer alan habere göre Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Cyle Larin için devreye girdi. Önemli hücum oyuncusu Jonathan Ikone'yi İtalyan'ın Fiorentina takımına 15 milyon euro karşılığında satacağı konuşulan Lille'in Ikone'nin boşluğunu Cyle Larin İle doldurmak istediği ifade ediliyor. Larin'in transferini cazip hale getiren ise sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması.

  • Larin'in Beşiktaş performansı
  • Beşiktaş Kanadalı golcü Cyle Larin'i 2018'in ara transfer döneminde MLS ekibi Orlando City'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Kanadalı futbolcu bu sezon oynadığı 18 resmi maçta 6 gol atarken 1'de asist yaptı. Larin Beşiktaş kariyerinde çıktığı 89 remi maçta 37 gol 9 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon yaşanılan şampiyonlukta büyük katkısı olan Kanadalı golcü 26 yaşında ve 1.88 m boyunda.

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