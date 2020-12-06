Zirvede nefesleri kesen maç: Bayern Münih - Leipzig (ÖZET)

Almanya Bundesliga’da 10. hafta mücadelesinde zirveyi paylaşan iki ekip Bayern Münih ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 3-3 sona ererken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bayern Münih - Leipzig maçında arka arkaya goller

Konuk Leipzig, 19.dakikada Nkunku ile öne geçerken Münih 30’da Musiala ve 34’de Thomas Müller ile cevap verdi. Münih’in üstünlüğü sadece 2 dakika sürdü ve Leipzig 36.dakikada Kluivert’in golüyle devreye 2-2 girdi.

Son sözü Müller söyledi

Mücadelenin ikinci yarına konuk Leipzig hızlı başladı ve Emil Forsberg ile durumu 3-2’ye getidi. Münih’te son sözü dakikalar 75’i gösterdiğin kendisini ikinici takımın da üçüncü golünü kaydeden Thomas Müller söyledi: 3-3.

Bu sonucun ardından Münih puanını 23’e çıkarıp zirvedeki yerini korurken, Leipzig ise puanını 21’e çıkarda ve ikinci sırada kaldı.

Bayern Münih - Leipzig özetini izle

Şampiyonlar Ligi Türkiye için hayal oluyor: Kritik eşiğin altına düştük Süper Lig'de şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi meselesi ortadan kalkıyor. Son yıllarda ülke puanına olumlu katkı veremeyen takımlarımızı gelecekte zor bir süreç bekliyor.Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerileyen Türkiye, şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne gönderemeyecek. Geçtiğimiz sezon 11. sıraya gerileyen ve bu kritik eşikte kalınması gerektiği yönünde telkinlerde bulunan takımlarımız aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanının 13. sıraya gerilemesine neden oldu.Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.Avrupa kupalarında sezonu 11. sıranın altında tamamladığımız takdirde 2021/22 sezonunda ligi şampiyon tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak! 👀 pic.twitter.com/4W7R5P1hAY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 4, 2020



