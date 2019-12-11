Çağlar Söyüncü'ye 5 yıllık sözleşme

İngiltere Premier Ligi’nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü için yeni sözleşme yolda. 2018’de Freiburg’tan 19 milyon Sterlin’e transfer olan ancak ilk sezonunda sadece 6 maça çıkan milli oyuncu, bu sezon geride kalan 16 maçta da forma giydi. Leicester City, rakip ağları 39 kez havalandırırken; kalesinde sadece 10 gol gördü ve ligin en iyi averaja sahip takımı oldu.

Sezon başında tarihin en pahalı defans oyuncusu olarak 80 milyon Sterlin’e Manchester United’a transfer olan Harry Maguire’in yokluğunu dolduran Çağlar Söyüncü’nün sözleşmesinin bitimine ise 3.5 yıl kaldı. Leicester City’de Jonny Evans’la birlikte stoperin vazgeçilmezi haline gelen Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi devlerinin de transfer listesine girdi. Haftalık 45 bin Sterlin kazanan Çağlar’ın sözleşmesinin 75 bin Sterlin’e çıkarılarak oyuncuyla da yeni 5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.