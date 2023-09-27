|
Spor

CANLI | Adana Demirspor-Beşiktaş

Beşiktaş, erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Mücadelenin kadro bilgisi, istatistikleri ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18:25 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Beşiktaş

Adana Demirspor - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanşı nedeniyle ertelenen Süper Lig 3. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak. Futbolseverler bu maçı beIN SPORTS 1 kanalından şifreli olarak izleyebilecek.

Adana Demirspor muhtemel 11'i;

Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i;

Mert, Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk, Ghezzal, Aboubakar


#Adana Demirspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile hekimi kaç gün rapor verebilir?