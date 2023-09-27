CANLI | Adana Demirspor-Beşiktaş

Adana Demirspor - Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanşı nedeniyle ertelenen Süper Lig 3. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasında Ümit Öztürk düdük çalacak. Futbolseverler bu maçı beIN SPORTS 1 kanalından şifreli olarak izleyebilecek.
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Mert, Masuaku, Colley, Necip, Rosier, Salih, Amir, Chamberlain, Cenk, Ghezzal, Aboubakar