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Spor

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor-Beşiktaş: 4-2

Beşiktaş, erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, kritik deplasmandan 4-2 yenik ayrıldı.

21:54 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aboubakar'ın üzüntüsü.

Aboubakar'ın üzüntüsü.

Süper Lig’de 3’üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada Belhanda’nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

8. dakikada Gravillon’un müdahelesi ile başlayan Adana Demirspor atağında topla buluşan Belhanda’nın ceza yayının üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Ghezzal’ın ortasında kale önünden Aboubakar’ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

17. dakikada Semih Güler’in pasıyla buluşan M. Niang, ceza alanının üzerinden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

28. dakikada sağ taraftan gelişen Adana Demirspor atağında Svensson’nun pasında topla buluşan Yusuf Sarı’nın şutu az farkla auta gitti.

30. dakikada Cenk Tosun’un ortaya çevirdiği topta, Salih Uçan kafa vuruşunu yaptı. Svensson topu çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.

45+1. dakikada Masuaku’nun ortaya çevirdiği topta, Cenk Tosun’un topuğu ile yaptığı vuruşu üstten auta gitti.

69’uncu dakikada Beşiktaş’ın sağdan kazandığı köşe vuruşunda Hadziahmetovic ortasını yaptı. İyi yükselen Cenk’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

74’üncü dakikada orta sahada Beşiktaş’ın atağını kesen Adana Demirspor soldan Yusuf Erdoğan’la atağa kalktı. Yusuf ceza sahasına yaklaşırken araya kaçan Yusuf Sarı’yı gördü. Yusuf Sarı’nın müsait pozisyonda attığı şutta top Ersin’den döndü.

75’inci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topla çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

79’uncu dakikada Adana Demirspor’da kaleci Vedat topu uzaklaştırmak isterken araya giren Aboubakar, bekletmeden topu kalecinin üzerinden aşırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

89’uncu dakikada Beşiktaş’ın atağında sol kanatta topla buluşan Cenk, pasını Rashica’ya verdi. Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

90+5’inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip, şutunu çekti. Top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



#Adana Demirspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
32 dakika önce
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