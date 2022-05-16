Spor Celtics ve Mavericks NBA finallerinde
NBA

Celtics ve Mavericks NBA finallerinde

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda Boston Celtics ve Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks finale çıktı.

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Haber Merkezi AA
Celtics ve Mavericks NBA finallerinde
Boston Celtics

NBA play-off'larına iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinin 7. maçında Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 109-81 yenerek seride durumu 4-3 yaptı ve finale yükseldi.

Celtics'de Grant Williams, 27 sayı ve 7 üçlük ile kariyer rekoru kırarken Jayson Tatum ise 23 sayı üretti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı 20 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat ile karşılaşacak.

Dallas Mavericks Phoenix Suns'ı eleyerek finale çıktı

Batı Konferansı yarı final 7. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns'ı 123-90 mağlup etti ve seriyi 4-3'e getirerek finale çıktı.

All-star oyuncusu Luka Doncic'in 35 sayı ve Spencer Dinwiddie'nin 30 sayı ürettiği maçta Mavericks, Suns'ı mağlup ederek 2011'den bu yana ilk kez Batı Konferansı finallerine yükseldi.

Suns'ta en skorer isim sadece 12 sayı üreten Cameron Johnson oldu. Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Golden State Warriors ile karşılaşacak.

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