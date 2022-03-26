Cem Bölükbaşı Suudi Arabistan'da yarışamayacak

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Devlet Bahçeli: MHP'nin baraj diye bir sorunu yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü çaba sergileyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "MHP'nin seçim barajı diye bir sorunu yok. Bunu Kılıçdaroğlu da bölücü ortakları da biliyor" ifadelerini kullandı.