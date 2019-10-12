Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajlarına İtalya'dan tepki

Yaptığı ırkçı açıklamalarla daha önce de gündeme gelen İtalyan senatör Roberto Calderoli, bu sefer de milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Merih Demiral hakkında skandal sözler sarf etti.

Yıldız oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaptıkları paylaşımlar hakkında konuşan Calderoli, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa İstanbul'a ya da Ankara'ya dönsünler. Türkiye'de çok iyi karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gidebilirler. Takımlarından ayrılsınlar" ifadelerini kulandı.

'Sözleşmeleri feshedilsin'

Her iki yıldız oyuncumuzun da sözleşmelerinin feshedilmesini isteyen Senatör Calderoli, "İtalya'da kazandıkları paralı bıraksınlar ve Türkiye'ye dönsünler" dedi.

Yıldız oyuncularımızın paylaşımları

Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na milli oyuncularımızdan da destek geldi.

İtalya'nın Roma Kulübü'nde forma giyen Cengiz Ünder, sosyal medya hesabı üzerinden asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaştı.

🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/f1p9qwTOJy — Cengiz Ünder (@cengizunder) October 11, 2019

Diğer milli yıldızımız Merih Demiral ise Juventus'un eski futbolcusu Marchisio'nun Barış Pınarı Harekatı'na gösterdiği tepkiye yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini anlatan Merih, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'dan Marchisio'nun iftirasına cevap: PKK 40 bin kişinin ölümünden sorumludur Juventus'un eski futbolcusu Marchisio, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı’na tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.PKK'nın dilini kullandıTürkiye'yi suçlayan İtalyan eski futbolcu paylaşımında, "Türkiye, Suriye’deki Kürtleri bombalamaya başladı. Bu tüm dünya için büyük bir utanç" şeklinde skandal ifadeler kullandı.Merih Demiral haddini bildirdiMarchisio'nun çirkin iftirasına milli futbolcumuz Merih Demiral'dan yanıt geldi. Skandal paylaşıma İngilizce cevap veren Merih, operasyonun asıl amacının ne olduğunu açıkladı."Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini anlatan Merih, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek" ifadelerini kullandı.Merih Demiral'ın Marchisio'nun iftirasına verdiği yanıt sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cenk Şahin'de protesto edildi

Bundesliga 2 ekiplerinden Saint Pauli'de oynayan Türk futbolcu Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu. Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.

Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.

Enver Cenk Şahin'den kulübüne rest: Türkiye'ye dönüyor Barış Pınarı harekatında görev yapan askerlerimiz için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübünden uyarı aldı. Alman ekibi St. Pauli sosyal medya hesabından yaptığı skandal açıklamada futbolcunun uyarıldığını ve sorun çözülene kadar yorum yapmayacaklarını belirtti.Bunun üzerine yönetimle sorun yaşamaya başlayan Enver Cenk Şahin, sürpriz bir şekilde Almanya'dan ayrıldı. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından uçakta olduğu bilgisini paylaştı ve paylaşımında Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.Sosyal medyadan destek mesajları alan Enver Cenk Şahin'in ilerleyen günlerde takımıyla olan sözleşmesini feshedebileceği belirtiliyor.#BarışPınarıHarekatı ilgili Mehmetçik için destek mesajı paylaşan Enver Cenk Şahin, kulübü St. Pauli tarafından uyarılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu yaşanan bu skandalın ardından Türkiye'ye geliyor pic.twitter.com/54eP3hs22A— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019 Almanya'da ırkçılık tavan yaptıRusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı. Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle bıraktı. pic.twitter.com/TNWHAhuPe6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Temmuz 2018