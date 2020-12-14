Cimnastikte 8 madalya

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler. Şampiyonanın son gününde büyükler kategorisinde halka aletinde İbrahim Çolak, Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Paralel barda mücadele eden Ferhat Arıcan da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye ikinci mutluluğu yaşattı. Arıcan, kulplu beygirde ise bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlerde ise Mert Efe Kılıçer bir gümüş ve bir bronz, Bora Tarhan 2 bronz madalya kazandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Yarışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki milli cimnastikçiyi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çolak’a, “Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonra da sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak” derken, Ferhat Arıcan’a da “Yarışmayı izledim. Kulplu beygirde de bronz kazanmışsın tebrik ederim. Şimdi olimpiyat madalyasını bekliyoruz. İnşallah bunu başaracağına inanıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi. Milli sporcular ise kendilerini daima destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dolayı teşekkür ettiler.