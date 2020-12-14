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Cimnastikte 8 madalya

Cimnastikte 8 madalya

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Arıcan bir de bronz madalya kazanırken, gençler ise 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Çolak

İbrahim Çolak

Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha eklediler. Şampiyonanın son gününde büyükler kategorisinde halka aletinde İbrahim Çolak, Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Paralel barda mücadele eden Ferhat Arıcan da Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’ye ikinci mutluluğu yaşattı. Arıcan, kulplu beygirde ise bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlerde ise Mert Efe Kılıçer bir gümüş ve bir bronz, Bora Tarhan 2 bronz madalya kazandı.

Ferhat Arıcan
Ferhat Arıcan

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Yarışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki milli cimnastikçiyi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çolak’a, “Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Başarılarınızın devamı diliyorum. Bundan sonra da sizlere desteklerimiz devam edecek. Bu başarıları siz gösterdikçe, bizim görevimiz daha da artacak” derken, Ferhat Arıcan’a da “Yarışmayı izledim. Kulplu beygirde de bronz kazanmışsın tebrik ederim. Şimdi olimpiyat madalyasını bekliyoruz. İnşallah bunu başaracağına inanıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi. Milli sporcular ise kendilerini daima destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dolayı teşekkür ettiler.

Kartal’a Alanya freni
Kartal’a Alanya freni

Süper Lig’in 12. haftasında lider Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş, 3 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi ve 2-1 mağlup oldu. Son 2 maçını kaybeden Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Bakasetas kaydetti. Beşiktaş’ın golünü ise penaltıdan Aboubakar attı. 25. dakikada Alanyaspor’un kullandığı kornerde Ghezzal’ın elle oynadığını VAR’da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0. 33’de Larin’in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi. 43’de Tzavellas’ın soldan ortasında Tayfur’un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.52’de N’Koudou’nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı. 75’te Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü. 79. dakikada Tayfur’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas’ın vuruşu kaleci Utku’nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı: 2-0. 90. dakikada Güven’in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Aboubakar filelere gönderdi: 2-1. Şehitler unutulmadıAlanyaspor-Beşiktaş maçı öncesi, skorboardda İstanbul Emniyeti Müdürlüğü’nün hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce Vodafone Park’ta yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polisler ve hayatını kaybeden vatandaşların hatırlatıldığı videoyla, şehitler anıldı. Beşiktaşlı futbolcular da maç öncesi ısınmaya; 10 Aralık 2016’da Vodafone Park yakınındaki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

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