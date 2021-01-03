MİLLİ TAKIM

Çin Milli Takımı'nda ilginç tablo: Dört Brezilyalı iki İngiliz futbolcu Çin için oynayacak

Çin'in son yıllarda futbola yaptığı yatırım dikkat çekiyordu. Avrupa'daki birçok yıldız futbolcu ciddi rakamlar karşılığında Çin'de futbol oynamaya başlarken son olarak milli takım kadrosunda da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Buna göre Çin Milli Takımı'nın yeni açıklanacak kadrosunda tam 6 yabancı futbolcu yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elkeson Çin için çıktığı ilk maçta 2 gol atmış ve adından söz ettirmişti.

Elkeson Çin için çıktığı ilk maçta 2 gol atmış ve adından söz ettirmişti.

Çin Milli Takımı, Mart ayında oynayacağı Maldivler maçına flaş bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Asya ekibi futbola yaptığı yatırımların meyvelerini toplamak isterken milli takım kadrosunda da önemli bir hamle yaptı. Buna göre Çin Milli Takımı Teknik Direktörü Tie Li, açıklayacağı ilk milli takım kadrosunda 6 yabancı oyuncuyu listeye ekleyecek.

Tie Li'nin Çin Milli Takımı'na davet edeceği futbolcuların isimleri de değiştirildi. İşte Çin için oynayacak yabancı futbolcular;

  • Elkeson(Ai Kesen)
  • Nico Yennaris (Li Ke)
  • Tyias Browning (Jiang Guangtai)
  • Fernando Henrique (Fei Nanduo)
  • Aloisio(Luo Guofu)
  • Alan Carvalho(A Lan).

Çin Milli Takımı formasını ilk defa giyecek olan futbolculardan biri de Alan. Galatasaray'ın iki sezon önce çok istediği ancak alamadığı futbolcunun, Mart ayında oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

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