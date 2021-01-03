Çin Milli Takımı'nda ilginç tablo: Dört Brezilyalı iki İngiliz futbolcu Çin için oynayacak

Çin Milli Takımı, Mart ayında oynayacağı Maldivler maçına flaş bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor. Asya ekibi futbola yaptığı yatırımların meyvelerini toplamak isterken milli takım kadrosunda da önemli bir hamle yaptı. Buna göre Çin Milli Takımı Teknik Direktörü Tie Li, açıklayacağı ilk milli takım kadrosunda 6 yabancı oyuncuyu listeye ekleyecek.

Tie Li'nin Çin Milli Takımı'na davet edeceği futbolcuların isimleri de değiştirildi. İşte Çin için oynayacak yabancı futbolcular;

Elkeson(Ai Kesen)

Nico Yennaris (Li Ke)

Tyias Browning (Jiang Guangtai)

Fernando Henrique (Fei Nanduo)

Aloisio(Luo Guofu)

Alan Carvalho(A Lan).

Çin Milli Takımı formasını ilk defa giyecek olan futbolculardan biri de Alan. Galatasaray'ın iki sezon önce çok istediği ancak alamadığı futbolcunun, Mart ayında oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.