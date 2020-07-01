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Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

Çin Süper Ligi yeniden başlıyor: Tarih belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Hulk, Oscar ve Talisca gibi önemli isimler Çin Ligi'nde forma giyiyor.

Hulk, Oscar ve Talisca gibi önemli isimler Çin Ligi'nde forma giyiyor.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın sebebiyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacağı belirtildi.

Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı kaydedilirken, müsabakalara seyirci alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

  • Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 534 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.


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