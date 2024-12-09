Çorum FK'da ayrılık: Boudjemaa'nın sözleşmesi feshedildi

Ahlatcı Çorum FK'da Fransız orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'da orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı mutabakat sağlanarak, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, kırmızı-siyahlı forma ile 12 resmi maça çıkan Boudjemaa'ya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Mehdi Boudjemaa bu sezon toplamda 12 maçta forma giydi.