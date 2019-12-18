Cristiano Ronaldo El Clasico'nun olduğu gecede havada asılı kalarak gol attı

Cristiano Ronaldo, Sampdoria ile oynadıkları Serie A maçında inanılmaz bir gole imza attı.
Ceza sahasına açılan ortaya 71 cm sıçrayış yapan Portekizli yıldız toplamda 256 cm'lik yüksekliğe ulaştı. Bu inanılmaz sıçramanın ardından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturan Ronaldo, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
Cristiano Ronaldo, El Clasico'nun oynandığı dakikalarda attığı bu gol, İspanya'nın sosyal medya gündemine birinci sıradan dahil oldu.
Ronaldo'nun attığı muhteşem gol ve dikkat çekici tepkiler;
ronaldo’dan insanüstü gol pic.twitter.com/FLclZ2cbgE
ronaldo’dan insanüstü gol pic.twitter.com/FLclZ2cbgE— Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) 18 Aralık 2019
ronaldo az önce yerçekimine diss attı pic.twitter.com/AaxpwzqIqf
ronaldo az önce yerçekimine diss attı pic.twitter.com/AaxpwzqIqf— Ömür Özdemir (@ceriLevis) 18 Aralık 2019
Ronaldo uçarak gol attı pic.twitter.com/SD6b9xm1uq
Ronaldo uçarak gol attı pic.twitter.com/SD6b9xm1uq— The Football Writer (@TheFootballWr8r) 18 Aralık 2019
Cristiano Ronaldo...Öyle bir gol attı ki biz tanımlayacak sıfat bulamadık..
O L A Ğ A N Ü S T Ü 🐐🐐 pic.twitter.com/u2aHY2KRWk
Cristiano Ronaldo...Öyle bir gol attı ki biz tanımlayacak sıfat bulamadık..
Ronaldo sen insan değilsin. pic.twitter.com/2NWbIAUf1e
Ronaldo sen insan değilsin. pic.twitter.com/2NWbIAUf1e— Sabri Reyiz (@SabriReyiziniz) 18 Aralık 2019
Ronaldo: “El Clasico izliyormuşsunuz, izlettirmem” https://t.co/9qct2uouv3
Ronaldo: “El Clasico izliyormuşsunuz, izlettirmem” https://t.co/9qct2uouv3— Fatih Demireli (@FatihDemireli) 18 Aralık 2019
Ronaldo; Senmi büyüksün Elclasico ? Hayır ben büyüğüm Ronaldo usta..
Ronaldo inecek pist arıyor :)#ElClasico pic.twitter.com/34UdZKmiKc
Ronaldo; Senmi büyüksün Elclasico ? Hayır ben büyüğüm Ronaldo usta..
Bu ne abi kaçıncı seviye bu ronaldo
pic.twitter.com/hsKNUzOJ9j
Bu ne abi kaçıncı seviye bu ronaldo
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