SERİE A

Cristiano Ronaldo El Clasico'nun olduğu gecede havada asılı kalarak gol attı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Sampdoria ile oynanan Serie A maçında unutulmayacak bir gole imza attı. 34 yaşındaki futbolcu kafayla attığı golde tam tamına 256 cm'lik yüksekliğe ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, Sampdoria'ya attığı golde 256 cm'ye ulaştı.

Cristiano Ronaldo, Sampdoria'ya attığı golde 256 cm'ye ulaştı.

Cristiano Ronaldo, Sampdoria ile oynadıkları Serie A maçında inanılmaz bir gole imza attı.

Ceza sahasına açılan ortaya 71 cm sıçrayış yapan Portekizli yıldız toplamda 256 cm'lik yüksekliğe ulaştı. Bu inanılmaz sıçramanın ardından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturan Ronaldo, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Cristiano Ronaldo, El Clasico'nun oynandığı dakikalarda attığı bu gol, İspanya'nın sosyal medya gündemine birinci sıradan dahil oldu.

Ronaldo'nun attığı muhteşem gol ve dikkat çekici tepkiler;

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