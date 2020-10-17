Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid ve son olarak Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, karşısında en çok zorlandığı ismi açıkladı.

"Karşılaştığın en sert defans oyuncusu kimdi?" sorusuna cevap veren Portekizli yıldız, "Kesinlikle Ashley Cole'dü. Nefes almana bir saniye bile izin vermezdi. O sert ve hızlı bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 2018 yazında futbola veda eden İngiliz sol bek Cole ile Premier Lig ve milli maçlarda birçok kez karşı karşıya geldi.



