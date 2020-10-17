SERİE A

Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, karşısında en çok zorlandığı futbolcunun Arsenal, Chelsea ve Roma gibi takımlarda forma giyen Ashley Cole olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı 91 maçta 68 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla çıktığı 91 maçta 68 gol kaydetti.

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA / Reuters

Kariyerinde Sporting, Manchester United, Real Madrid ve son olarak Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, karşısında en çok zorlandığı ismi açıkladı.

"Karşılaştığın en sert defans oyuncusu kimdi?" sorusuna cevap veren Portekizli yıldız, "Kesinlikle Ashley Cole'dü. Nefes almana bir saniye bile izin vermezdi. O sert ve hızlı bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

  • Cristiano Ronaldo, 2018 yazında futbola veda eden İngiliz sol bek Cole ile Premier Lig ve milli maçlarda birçok kez karşı karşıya geldi.


Ashley Cole'ün Ronaldo'ya kayarak yaptığı müdahale.
Ashley Cole'ün Ronaldo'ya kayarak yaptığı müdahale.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti

Portekiz basınında yer alan haberlerde, Ronaldo'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı uygulamak zorunda olduğu karantina sürecine Torino'da devam etme kararı aldığı belirtildi.Torino kentinin takımı olan Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcunun, TSİ 15.30 sıralarında özel bir ambulans uçakla Lizbon'un 30 kilometre kadar uzağındaki Tires Havalimanı'ndan ayrılarak Torino'ya doğru yol aldığı kaydedildi.Belirti yokPortekiz Futbol Federasyonu, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ronaldo ile ilgili dün yaptığı açıklamada, futbolcunun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirtmişti.Portekiz Milli Takımı'nda ayrıca futbolculardan Jose Fonte ve kaleci Anthony Lopes'in testleri de pozitif çıkmıştı.Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı kadrodan çıkarıldı

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